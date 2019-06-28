شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. لاسارتى يحسم مصير المعارين بعد جلسة عبدالحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بحث الأورجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة موقف لاعبى الفريق المُعارين لأندية محلية وخارجية سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو استمرار بقاؤهم فى الإعارة.

ويمتلك الأهلي 7 لاعبين مُعارين لأندية محلية وخارجية وهم عمار حمدي"الإتحاد السكندري" وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار "الجونة" وعمرو بركات وكريم يحيى "سموحة" وحسين السيد "الاتفاق السعودي".

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كان لاسارتى عقد أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية أكثر من جلسة مع سيد عبد الحفيظ من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ويأتي في مقدمتها ملف المُعارين خاصة وأن اللاعبين طالبوا بحسم موقفهم في ظل تلقيهم عروضاً من أندية أخرى بالدورى.

ويباشر الأهلى تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى، حيث تستعد البعثة

للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك استعداداً لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.