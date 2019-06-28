شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على اعتبار اللاعب السورى كمصرى موسم جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد قرار اعتبار اللاعب السوري كلاعب مصري فى الموسم المقبل للدورى المصري 2019 -2020. كان اتحاد الكرة قد وافق على السماح للأندية المصرية بضم لاعبين من سوريا واعتبارهما لاعبين محليين لمدة موسمين بداية من موسم 2017-2018 -2018 – 2019. Advertisements كما استقر المجلس على تمديد قرار إعتبار اللاعب السوري كلاعب مصري وعدم اعتباره أجنبي لمدة موسم واحد فقط على أن يتم تقليص عدد اللاعبين السوريين إلى لاعب واحد فقط. ويدرس مجلس الجبلاية اقتراح ثاني أقرب للتنفيذ وهو السماح للأندية المصري بضم لاعب من شمال أفريقيا واعتباره لاعب محلي.

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