شكرا لقرائتكم "قول للزمان إرجع يازمان".. زيدان يستعيد ذكرياته مع الاحتراف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد زيدان صانع ألعاب المنتخب الوطني الأسبق على استعادة ذكريات بداية مسيرته الاحترافية عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. ونشر زيدان صورة له بقميص فريق ميدتيلاند الدنماركي وعلق عليها " بالضبط 16 عاماً مرت منذ الانضمام إلى ميدتيلاند..وهنا بدأت قصتي". Advertisements

محمد زيدان كان زيدان بدأ مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورغ وبوروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حصد لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر في 2008 و2010.

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