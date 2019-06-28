kora يوتيوب bein: مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب ماتش منتخب تونس...

بث مباشر مباراة تونس ومالي يلا شوت kora online اليوم بدون تقطيع لايف الجمعة في إطار مباريات المجموعة الخامسة من كاس أفريقيا 2019، عبر قناة بي ان سبورت بتعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف، حيث يلتقي تونس ضد مالي في مواجهة كلاسيكية أفريقية منتظرة في افتتاح مباريات اليوم الثامن من البطولة، وذلك على ملعب السويس الجديد الذي يتسع لـ 20 ألف متفرج، وسنوفر لكم مشاهدة مبارا تونس ومالي بث مباشر بدون تقطيع اليوم.

مباراة تونس ومالي بث مباشر بدون انقطاع، المباراة تبدأ بعد قليل في درجة حرارة مرتفعة بملعب السويس بحضور جميع نوم المنتخب التونسي بإستثناء أحاديث عن غياب يسف المساكني الذي يشعر ببعض الالام وهناك أنباء عن غيابه لم تتأكد بعد، وكانت تونس لم تفوز في المباراة الاولى أمام انجولا وتعادلت بهدف لكل فريق وسط أداء مخيب من نسور قرطاج خلال تلك المواجهة، مشاهدة تونس ومالي بجودة عالية BEIN SPORT.

مباراة تونس ومالي بث مباشر بدون تقطيع

تونس ومالي بث مباشر يلا شوت، المبارة في تمام الساعة 16.30 توقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت مكة المكرمة، 14.30 بتوقيت غرينتش، تعرض أرضياً على التلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورت، وفضائياً عبر قناة بي ان سبورت القطرية ويعلق رؤوف خليف على المواجهة، هذه هي مباراة تونس ومالي التي من المحتمل أن تكون مثيرة للغاية وتضمن تأهل أحد المنتخبين إلي الدور المقبل، بث مبشر تونش ضد مالي يلا شوت.

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يلا شوت تونس ومالي بث مباشر

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المباراة تبدأ بعد قليل من الآن بين الفريقين حيث سيكون على منتخب تونس تحقيق أول فوز له في البطولة بعد تعادل المباراة السابقة أمام المنتخب الانجولي.

مباراة تونس ومالي بث مباشر اون لاين على الأنترنت، المباراة تبدأ بعد قليل من الآن ويجلس فرجاني ساسي للمباراة الثانية على التوالي على مقاعد البدلاء.