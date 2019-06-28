كورة ستار TIME Sport مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot بدون تقطيع الشوط...

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يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر

كورة ستار تونس ومالي بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة تونس ومالي لايف جوال اليوم السبت الموافق 19-6-2019 في ثاني مباريات المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب تونس مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة تونس ومالي أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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تابع لايف مباراة تونس بث مباشر اليوم، ستكون مباراة تونس ضد مالي مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي والثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

رابط مباراة تونس ومالي يلا شوت بث مباشر اليوم

البث المباشر لمباراة تونس ومالي

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نتيجة مباراة تونس ومالي اليوم

تونس 0 مالي 0

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ومالي مباشرة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

بداية الشوط الأول من مباراة تونس ومالي اليوم.

محاولات مستمرة لتسجيل الهدف الأول من جانب منتخب تونس، وسيطرة كبيرة جداً على مجريات اللقاء.

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة تونس ومالي حتى الآن بعد مرور 20 دقيقة من زمن المباراة، وسيطرة تامة من منتخب تونس منذ بداية اللقاء وسط تراجع دفاعي كبير من لاعبي مالي.