مباشر أمم إفريقيا.. تونس 0-0 مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة تونس ومالي المقامة على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكيل تونس: معز حسن، وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، نعيم السليتي، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي.

تشكيل مالي: ديارا، هاماري تراوري، يوسف كوني، مولا واجو، ممادو فوفانا، أمادو ديارا، ديادي ساماسيكو، لاسانا كوليبالي، موسى ماريجا، موسي ديجينبو، عبد الله ديابي.

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ملخص المباراة:

جاء التهديد الأول مبكرا من جانب المنتخب التونسي بعدما أطلق وهبي الخزري تسديدة قوية من ركلة حرة غير مباشرة، لكن العارضة الأفقية ردت الكرة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السابعة، عاد نفس اللاعب وهبي الخزري ليوجه إنذارا جديدا للمنتخب المالي بعدما حاول مباغتة الحارس بإرسال الكرة في المرمى من منتصف الملعب، لكن ديارا تصدى للكرة على مرتين.

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