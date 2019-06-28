أول رد من محمد صلاح بعد العفو عن عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

قال محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، إن زميله عمرو وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب لكنه يستحق الحصول على فرصة ثانية حفاظاً على مستقبله.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً جاء فيه تصريحات صلاح التي دعم خلالها اللاعب العائد مجدداً لمعسكر المنتخب بعد صدور قرار باستبعاده لأسباب أخلاقية.

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وقال صلاح في بيان اتحاد الكرة: "وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبله، خاصة أن ظهور هذه التسريبات من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي".

وكان عمرو وردة قد تم استبعاده نهائياً من منتخب مصر بسبب فضائح غير أخلاقية انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على محادثات جنسية مع فتيات، ومقاطع فيديو مُخلة.

وأتم نجم ليفربول الإنجليزي قائلاً: "كان من الضروري أن يستمر عمرو وردة مع المنتخب، مع الاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول في البطولة فقط".