أول تعليق للفتاة المكسيكية بعد العفو عن عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتقدت "جيوفانا فال" عارضة الأزياء المكسيكية التي نشرت مقطع الفيديو المخل الذي تسبب في الإطاحة باللاعب عمرو وردة قرار العفو عنه.

وقرر اتحاد الكرة صباح اليوم، الجمعة، تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

وقالت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": إنهم يسامحونه لأن الفيديو لم يكن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وأضافت: "الوقت لا يمحو أنه قد ضايق العديد من النساء وسيستمر في فعل ذلك لأنه يعلم أنه لن يعاقب".

وانتشر الأربعاء الماضي فيديو مخل لعمرو وردة موجهاً إلى الفتاة المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعى رفع الأمر إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقرر الأخير استبعاد وردة من القائمة المشاركة ببطولة كأس الأمم.

وتدخل مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح؛ لتخفيف العقوبة على وردة عقب غيابه عن مباراة الكونغو الماضية.