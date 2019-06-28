محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر مقرب من مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي أن اللاعب حصل على وعود من جهاز الكرة والجهاز الفني أيضًا بقيده في قائمة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.
وكان مؤمن زكريا أنهى تعاقده في وقت سابق مع نادي أحد السعودي بالتراضي بعدما انتقل إليه في يناير الماضي، ويتدرب حاليًا مع الأهلي تمهيدًا لقيده.
وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي: "كل التقارير التي تحدثت في الفترة الأخيرة عن أن مؤمن زكريا سيرحل عن الأهلي غير صحيحة".
وأضاف: "اللاعب حصل على وعود بقيده وتواجده مع الفريق في الموسم الجديد".
يذكر أن مؤمن زكريا قام في شهر ديسمبر الماضي بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، قبل رحلة احترافه في أحد السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الأهلي وعد مؤمن زكريا بقيده في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.