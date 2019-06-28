بالصور.. منتخب مالي يصل استاد السويس لمواجهة تونس في الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مالي، إلى استاد السويس الرياضي، استعدادًا لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، ببطولة الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا.

وتقام المباراة في الرابعة والنصف اليوم الجمعة، ويدخل نسور قرطاج المباراة بنقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا في مباراة الجولة الأولى، بينما حصد مالي 3 نقاط بعد فوزة على منتخب موريتانيا.

وعززت قوات الشرطة أعمال التأمين بمحيط استاد السويس، كما أغلقت طريق الكورنيش المؤدي إلى الاستاد، مع فحص الجمهور والتأكد من بطاقة المشجع والتذكرة قبل السماح لهم بدخول المدرجات.

وكان ملعب استاد السويس، شهد الاثنين الماضي، افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، فيما يلتقي غدا السبت منتخب أنجولا مع موريتانيا في الرابعة والنصف عصرا.