سموحة لمصراوي: ننتظر رد الأهلي بشان استعارة ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن ناديه أرسل عرضًا رسميًا إلى الأهلي يطلب فيه استعارة لاعب الوسط هشام محمد لمدة موسمين، بدءً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة: "طلبنا استعارة هشام محمد ومن قبله إسلام مُحارب موسمين أيضا".

وأضاف: "ننتظر رد النادي الأهلي وتحديدًا الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي".

ولم يحظى إسلام محارب بفرصة المشاركة في المباريات تحت قيادة لاسارتي، إذ خرج من الحسابات الفنية تمامًا، فيما شارك هشام محمد على فترات ولم يكن ضمن كتيبة اللاعبين الأساسيين.