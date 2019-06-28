مصدر: تعديل جديد على لوائح اتحاد الكرة بشأن لاعبي شمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل جديد على لوائح الموسم المقبل (2019-2020) بشأن اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي: "سنسمح للأندية بالتعاقد مع لاعب واحد من شمال إفريقيا وقيده كمحلي، وفقًا للائحة الجديدة".

وكان اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم "اليوناف" عقد اجتماعا في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر 2018، وناقش بعض المقترحات أبرزها السماح بالانتقال الحر بين لاعبي بلدان شمال افريقيا وقيدهم كـ"لاعب محلي".

Advertisements

إلا أن تطبيق القرار لم يتم في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير، حيث أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن الأمر كان مجرد دراسة ولم يدخل بعد حيز التطبيق.

وتنص اللوائح الحالية لاتحاد الكرة على اعتبار اللاعب الفلسطيني كمحلي، فيما سيكون الموسم المقبل هو الأخير للاعب السوري كـ"محلي".

يُذكر أن الأهلي يضم بين صفوفه الظهير الأيسر التونسي علي معلول والمهاجم المغربي وليد أزارو، فيما يملك الزمالك في قائمته أربعة لاعبين من شمال إفريقيا وهم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد.