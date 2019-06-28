تشكيل تونس لمواجهة مالي.. فرجاني ساسي بديلا وأنيس البدري أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الفرنسي آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي، تشكيل "نسور قرطاج" استعدادًا لمواجهة مالي في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.
واستمر تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على مقاعد بدلاء المنتخب التونسي، حيث جاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: معز حسن.
الدفاع: وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.
الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، نعيم السليتي.
وفي الهجوم: وهبي الخزري وياسين الخنيسي.
يُذكر أن المنتخب التونسي استهل مشواره في الكان بالتعادل مع أنجولا (1-1)، فيما اكتسح منتخب مالي نظيره الموريتاني بنتيجة (4-1).
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