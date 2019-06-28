تعرف على منافس مصر المحتمل في ثمن نهائي إفريقيا والطريق للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم تحسم مصر حتى الآن صدارة مجموعتها في كأس الأمم الإفريقية، إلا أنها ضمنت التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من المسابقة القارية بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في أول جولتين من دور المجموعات.

ويختتم المنتخب المصري الدور الأول لـ"كان 2019" حين يلاقي نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في لقاء سيحدد متصدر المجموعة الأولى للمسابقة التي تحتلها مصر حتى 19 يوليو.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة حاليًا بست نقاط، متفوقًا على أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما يأتي زيمبابوي ثالثًا بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا نقاط.

ويكفي المنتخب التعادل مع أوغندا للاحتفاظ بصدارة مجموعته، إلا أن الهزيمة قد تكلفه التراجع للمركز الثاني، لكن منتخب الفراعنة يستهدف العلامة الكاملة (9 نقاط) بتحقيق الفوز وتجنب مواجهة الكبار.

ويتأهل 16 منتخبًا للدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، إضافة لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ونستعرض في التقرير التالي طريق مصر إلى نهائي المونديال الأفريقي:

- دور الـ16:

في حالة بقاء مصر على صدارة المجموعة، سيواجه الفراعنة في دور الـ16 صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يوم 6 يوليو المقبل على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً.

ويأتي الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة (C) كالتالي: الجزائر (6 نقاط)، السنغال (3 نقاط)، كينيا (3 نقاط) وتنزانيا (بلا نقاط)، ويتبقى لكل فريق مباراة في دور المجموعات.

ويأتي الترتيب الحالي للمجموعة الرابعة (D) كالتالي: المغرب (3 نقاط)، كوت ديفوار (3 نقاط)، ناميبيا (بلا نقاط) وجنوب إفريقيا (بلا نقاط)، ويتبقى لكل فريق مباراتان.

ويأتي الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة (E) كالتالي: مالي (3 نقاط)، تونس (نقطة)، أنجولا (نقطة) وموريتانيا (بلا نقاط)، ويتبقى لكل فريق مباراتان.

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منتخب كينيا حال صعوده كأفضل ثالث سيواجه منتخب مصر، إلا أن هناك حالة وحيدة قد يواجه فيها الفراعنة صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة، وهي صعود أفضل ثوالث من المجموعات (B، C، E، F).

وإذا جاءت مصر في المركز الثاني ستواجه وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا، في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة يوم 5 يوليو.

- دور الثمانية:

إذا تأهلت مصر في صدارة مجموعتها، وفازت على فريق من المركز الثالث في مجموعته، ستلعب في دور الثمانية ضد "الفائز من مباراة ثاني المجموعة الثانية وثاني المجموعة السادسة" وتقام المباراة يوم 10 يوليو في ستاد القاهرة.

وإذا احتلت مصر المركز الثاني في مجموعتها وعبرت إلى ربع النهائي، ستواجه الفائز من مباراة "بطل المجموعة الرابعة وأحد الفرق صاحبة المركز الثالث"، وتقام المباراة يوم 10 يوليو في ستاد الدفاع الجوي.

- نصف النهائي:

في حالة عبور مصر إلى نصف النهائي في الطريق الذي بدأته في صدارة مجموعتها ستلعب في ستاد القاهرة يوم 14 يوليو.

وفي حالة إذا ما كانت مصر في المركز الثاني واستكملت المسيرة، ستلعب نصف النهائي يوم 14 يوليو في ستاد الدفاع الجوي.

- المباراة النهائية:

يحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في ستاد السلام يوم 17 من الشهر نفسه.

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