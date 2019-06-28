"تدخل وزاري وقرار لحفظ ماء الوجه".. كواليس 48 ساعة منحت العفو لوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتهت أزمة عمرو وردة جناح منتخب مصر الأول بعد إعلان اتحاد الكرة إعادته لمعسكر الفراعنة والاكتفاء بايقافه مباراتين (حتى نهاية ) دور المجموعات ليسدل الستار على إحدى أعنف الأزمات التى واجهت الجبلاية.

قرار العفو عن وردة جاء بعد تحركات خلال 48 ساعة ساخنة فى معسكر المنتخب بالفندق الذى يقع في حي مصر الجديدة بدأت منذ إصدار القرار قبل ساعات قليلة من مباراة الكونغو الديمقراطية وحتى صباح الجمعة.

البداية

في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، نشرت فتاة مكسيكية مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعى رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لمصدر مطلع لـ"الخليج 365".

"فيديو فتاة مكسيكية كلمة السر".. كواليس استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

وقال المصدر الذي رفض الكشف أن أبوريدة استطلع رأي الجهاز الفني ومدير المنتخب ثم اتخذ قراره باستبعاد اللاعب من القائمة.

ووفقا للمصدر فإن بعض أعضاء الاتحاد تحركوا من أجل التحقيق مع اللاعب واتخاذ عقوبة رادعة ضده.

تحرك مضاد

نجوم المنتخب لم يقفوا مكتوفي الأيدي بعد إعلان القرار بل اتفق الجميع على دعم زميلهم وهو ما صرح به وردة لـ"الخليج 365".

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن عمرو وردة -بعد علمه بقرار استبعاده- جلس في بهو الفندق واجتمع معه أحمد المحمدي قائد المنتخب ليبقى اللاعب المُعاقب فى فندق المنتخب دون أن يغادره انتظاراً للمباراة.

أول تعليق من وردة بعد قرار استبعاده من المنتخب

وجاء الدور على نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح وأحمد المحمدي وعبدالله السعيد ووليد سليمان الذين بدأوا التحرك منذ إبلاغهم بالقرار مباشرة.

أحمد المحمدي قائد المنتخب عبر عن قرار زملائه عقب نهاية مواجهة الكونغو قائلاً: "وردة واحد مننا، حياة اللاعب الشخصية تخصه، فهو واحد من العائلة وكلنا بشر وكلنا نُخطئ"، ووجه رسالة واضحة "لن نتركه".

"واحد مننا".. كيف دعم أحمد المحمدي عمرو وردة؟

الاعتذار

اعتذر عمرو وردة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء ضمن خطوات اتفق عليها نجوم المنتخب لاحتواء الأزمة.

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وقال وردة: "أعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني وأتعهد بعدم تكرار الأمر".

في أول ظهور بعد الاستبعاد.. وردة يقر بالخطأ ويعتذر

الإقرار بالخطأ لم تكن رسالة وردة الوحيدة فقط بل إن ظهور اللاعب من إحدى غرف فندق المنتخب بحسب مراسل "الخليج 365" كانت الرسالة الأهم.

دعم كامل

الدور جاء على نجوم المنتخب فى صورة الدعم المتتالي عبر تغريدات على حسابات اللاعبين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

كيف دعّم لاعبو المنتخب وردة ضد قرار استبعاده من كأس الأمم؟

دعم وردة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن وليد الصدفة بل جاء باتفاق بحسب ما قاله مصدر مطلع لـ"الخليج 365" مشددأً أن الدعم كامل وجماعي.

جلسة أخرى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن جلسة أخرى عقدها محمد صلاح وأحمد المحمدي مع أبوريدة رئيس الاتحاد لإنهاء الأزمة تبعها جلسة رئيس الاتحاد مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بناء على طلب جميع اللاعبين.

بعد تدخل صلاح والمحمدي.. شوبير: 4 قرارات محتملة من أبوريدة لحسم موقف وردة

الرفض

رفض أبوريدة التراجع عن قراره بعد اجتماعه باللاعبين الذي استمر للساعات الأولى من صباح الخميس وهو ما أعلنت عنه قناة "تايم سبورت" وأغضب باقي نجوم المنتخب ليأتي دور الوزير أشرف صبحي.

التدخل

تدخل الوزير أشرف صبحي لاحتواء الأزمة وهو ما أعلنه اتحاد الكرة رسمياً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " فى الإعلان عن قرار تخفيف عقوبة وردة.

بعد عودته.. قرار جديد من المنتخب بإيقاف عمرو وردة

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن أشرف صبحي وزير الرياضة عقد جلسة ودية مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور هاني أبوريدة الذي أثنى على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم.

التراجع وحفظ ماء الوجه

فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عودة اللاعب عمرو وردة من جديد إلى معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية دون مزيد من التفاصيل.

ليعلن اتحاد الكرة بعدها القرار بتخفيف عقوبة وردة من الاستبعاد إلى الإيقاف لمباراتين إحداها مباراة الكونغو الماضية.