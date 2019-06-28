محمود جابر يكشف سبب رضاه بتعادل الإسماعيلي مع القناة وديًا

أعرب محمود جابر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن رضاه بتجربة المباراة الودية أقيمت بالأمس ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقال جابر إنهم لا يهتموا على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، وما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدني للاعبين.

وأضاف أن تجربة المباراة الودية يراها مفيدة، وأنه حرص على

إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم.

واختتم المدير الفني للإسماعيلي قائلاً إنهم حارصون على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة بجانب لقاء الزمالك الذى يكون أفضل إعداد للموسم الجديد.