الإصابة تحرم حارس الإسماعيلي من المشاركة في مران اليوم

تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت بالأمس بين الدراويش والقناة.
وكانت إصابة محمد مجدي بكدمة قوية فى عضلة الفخذ، وشارك محمد فوزى بدلا من خشية تفاقم الإصابة وبالتالى
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا.
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