قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي، عرضا كبيرا من أجل ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي إنتر ميلان قدم عرضا لإدارة مانشستر يونايتد، مقابل 62.8 مليونجنيه إسترليني، خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن الصفقة ستكون عبارة عن إعارة لمدة سنتين مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، مع أحقية الشراء مقابل 54 مليون جنيه
وكشفت التقارير في الأيام الماضية، أن وكيل لوكاكو شوهد في مدينة ميلانو من أجل التفاوض بشأن انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان.
وكان لوكاكو أبدى موافقته على الرحيل إلى إنتر ميلان، خوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي، تحت قيادة أنتونيو كونتي، مدرب الفريق الإيطالي، الذي يحرص على ضم اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يقدم عرضًا رسميًا لمهاجم مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.