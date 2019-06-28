إنتر ميلان يقدم عرضًا رسميًا لمهاجم مانشستر يونايتد

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي، عرضا كبيرا من أجل ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي إنتر ميلان قدم عرضا لإدارة مانشستر يونايتد، مقابل 62.8 مليون

جنيه إسترليني، خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن الصفقة ستكون عبارة عن إعارة لمدة سنتين مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، مع أحقية الشراء مقابل 54 مليون جنيهإسترليني.

وكشفت التقارير في الأيام الماضية، أن وكيل لوكاكو شوهد في مدينة ميلانو من أجل التفاوض بشأن انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان.

وكان لوكاكو أبدى موافقته على الرحيل إلى إنتر ميلان، خوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي، تحت قيادة أنتونيو كونتي، مدرب الفريق الإيطالي، الذي يحرص على ضم اللاعب.