أوباميانج يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، موافقة بيير أوباميانج مهاجم فريق ارسنال على الانتقال الي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية أنه من المنتظر أن يرسل نادي مانشستر يونايتد عرضا ضخما إلي نادي آرسنال لطلب ضم أوباميانج مهاجم الفريق، وذلك تحسبًا لرحيل روميلو

لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر، الذي رحب بالانتقال الي إنتر ميلان الايطالي.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج هداف البريميرليج، أعطى موافقته لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، للانتقال للفريق واللعب ضمن صفوف الشياطين الحمر.

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من ناحية أخرى، أكدت التقارير أن

المهاجم البلجيكي لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، يرغب في الرحيل عن الفريق، والانتقال إلى إنتر ميلان من أجل اللعب مع النادي الإيطالي، تحت قيادة أنتونيو كونتي، بسبب عدم ارتياحه مع الفريق.

الجدير بالذكر أن أوباميانج سجل مع ارسنال هذا الموسم 22 هدفا، توج عليها بجائزة هداف الدوري الانجليزي بالمناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، اللذان سجلا نفس عدد الأهداف.