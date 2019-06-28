المحكمة الرياضية تؤيد استبعاد ميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

أيدت المحكمة الرياضية الدولية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، بحرمان اي سي ميلان الإيطالي من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.
وكان ميلان تم حظره من بطولة الدوري الأوروبيهذا العام لكنه نجح في العودة للمشاركة من خلال التقدم باستئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في 2017، قبل أن ترفض المحكمة الرياضية "كاس" الاستئناف اليوم .
وأوضح اليويفا أنه سيتم تقليص عدد لاعبي الميلان الى 21 لاعبا في مشاركته الأوروبية إذا تأهل لأي بطولة أوروبية في موسمي
2019 / 2020 و 2020/ 2021
وكان ميلان قد ودع سابقة الدوري الأوروبي بالموسم الماضي من دور المجموعات.
ومن المنتظر أن يشارك فريقا روما تورينو في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل بدلاً من الميلان بعد استبعاده.
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