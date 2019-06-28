رياضة | أبو تريكة بعد العفو عن وردة: ليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تريكة بعد العفو عن وردة: ليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مشيراً الى قرار رجوع عمرو وردة الى معسكر المنتخب الوطني.

ونشر أبو تريكة عبر تويتر: "قال على بن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا من منتخب مصر، بعد أزمته الأخيرة مع إحدى الفتيات من المكسيك وانتشار محادثة وفيديو جنسي، قامت الفتاة بنشره على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".