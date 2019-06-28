رياضة | عاجل.. موعد اعلان برشلونة عن صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد اعلان برشلونة عن صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقاير صحفية فرنسية، عن اجتماع بين ادارة برشلونة و نادي أتلتيكو مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية "ليكيب" إن شهد عقد جلسة الأسبوع الماضي بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد، كانت أول بداية اتمام الصفقة، حيث من المتوقع أن تستمر المفاوضات إلى الأسبوع القادم للاتفاق على الصفقة.

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وكشفت الصحيفة ان من الوارد إدخال البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير ضمن صفقة جريزمان، رغم تمسك النادي الكتالوني ببقاء اللاعب البرتغالي.

وأكملت "رغبة نيمار في العودة لبرشلونة، لا تعني عدم إتمام صفقة جريزمان، من المتوقع أن يقوم وكلاء مهاجم الأتلتي بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الأسبوع المقبل".

يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، سيتقلص من 200 إلى 120 مليون يورو في شهر يوليو القادم حسب عقد اللاعب.