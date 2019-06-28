رياضة | اتحاد الكرة: عرضنا فيديو وردة علي خبير وتأكدنا من فبركته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: عرضنا فيديو وردة علي خبير وتأكدنا من فبركته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اتحاد الكرة من عدم صحة الفيديو المشين الذى نشرته الفتاة المكسيكية لعمرو وردة لاعب منتخب مصر وتسبب فى قرار استبعاده الأمر الذى ساهم فى العفو عنه وإعادته مرة أخرى لمعسكر الفراعنة.



وأرسل اتحاد الكرة الفيديو المنسوب لعمرو وردة إلى خبير تقني ليكشف فبركته وانه لا يمت للاعب بصلة.



صرح بذلك مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة وأكد أنه عرضه علي خبير للتأكيد من صحته وتأكده من فبركته.