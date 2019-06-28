رياضة | الزمالك يقترب من ضم خاما بيليات

اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة الزيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق كايزرتشيفز الجنوب إفريقي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن عقد الإدارة البيضاء جلسة مع وكيل اللاعب في الساعات الماضية والاتفاق على بعض تفاصيل العقد معه ليتبقى التوقيع بشكل رسمي.

واتفق مسئولو الزمالك مع بيليات على التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة لكن لم يتم حسم الأمور المالية حتى الآن.

وجاء الاهتمام ببيليات بعد الأداء الرائع له مع زيمبابوي في بطولة أمم افريقيا حتى الآن ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وسجل بيليات هدف التعادل لزيمبابوي في مباراة أوغندا الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكان، كما قدم مستوى طيب في أولى المواجهات أمام مصر رغم الخسارة بهدف نظيف.

ويبحث الزمالك عن تدعيم الصفوف بأفضل اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي بسبب فتح الباب لرحيل بعض اللاعبين في الموسم المقبل.