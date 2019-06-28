رياضة | نيمار يتخذ قرارا بالاعتذار لبرشلونة من أجل العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتخذ قرارا بالاعتذار لبرشلونة من أجل العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبته البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في العودة إلى برشلونة واعترافه بالخطأ في رحيله عن البلوجرانا.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نيمار البالغ من العمر 27 عاما كان قد رحل عن برشلونة في 2017 إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية كلفت خزائن PSG ما يقرب من 222 مليون يورو.

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وأكدت سبورت الإسبانية بأن نيمار والذي يلتزم الصمت في الوقت الراهن قد يخرج للعلن للكشف عن رغبته في العودة إلى برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نيمار جاهزا لإصدار بيان رسمي يؤكد خلاله بأنه قد أخطأ في رحيله عن برشلونة قبل عامين.

يذكر أن نيمار يُعتبر أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلامياً في سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى الدوري الإسباني.