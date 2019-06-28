رياضة | برشلونة يقترب من حسم صفقة مميزة

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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن برشلونة الإسباني يقترب من التعاقد مع الفرنسي بلال حسيني نجم وجوهرة نانسي الفرنسي وهناك توقعات بالتحاق حسيني البالغ من العمر 18 عاماً بصفوف أكاديمية اللامسيا الشهيرة بعد رفضه العروض المقدمة من كلا من باريس سان جيرمان وآرسنال وفضل الرحيل إلى البلوجرانا.

وذكرت التقارير أن حسيني يلعب في مركز المهاجم الثاني وشارك في 26 مباراة بالدوري الفرنسي للشباب وتألق بشكل لافت في الموسم الماضي مع نانسي وأكدت بعض المصادر أن الصفقة ستتم قبل الأول من يوليو المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يسعى للتعاقد مع حسيني من أجل تعزيز فرص الفريق الثاني في المنافسة على الألقاب، حيث سبق له التعاقد مع موسى واجي وماركوس مكجوان ورونالد أراوجو وجميعهم انضموا للنادي الموسم الماضي.