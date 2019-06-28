رياضة | 12 منتخبًا يغادرون ملاعبهم في ختام مجموعات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 منتخبًا يغادرون ملاعبهم في ختام مجموعات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار على مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء المقبلين، بإقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

وعلى مدار 3 أيام من الأحد 30 يونيو حتى الثلاثاء 2 يوليو سيقام يوميًا 4 مباريات بواقع مباراتين في السادسة، ثم اثنتين آخرين في التاسعة مساءًا، ومع إقامة مباريات كل مجموعة في نفس التوقيت، سيضطر فريقين من كل مجموعة لخوض اللقاء الأخير بعيدًا عن ملاعبهم التي أدوا عليها أول مباراتين.

وتستضيف 6 ملاعب المجموعات الست وجاءت كالتالي: ستاد القاهرة (المجموعة الأولى) مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي. ستاد الإسكندرية (المجموعة الثانية) نيجيريا، مدغشقر، بوروندي، غينيا ستاد الدفاع الجوي (المجموعة الثالثة) الجزائر، السنغال، كينيا، تنزانيا ستاد السلام (المجموعة الرابعة) المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا ستاد السويس (المجموعة الخامسة) تونس، موريتانيا ، مالي، أنجولا ستاد الإسماعيلية (المجموعة السادسة) غانا، الكاميرون، بنين، غينيا بيساو وستشهد الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات خروج 12 منتخبًا من ملاعبهم وخوض المباراة الأخيرة بعيدًا عن ملعبه كالتالي: المجموعة الأولى زيمبابوي × الكونغو الديمقراطية ملعب الدفاع الجوي الأحد، 30 يونيو 2019 الساعة 9:00 المجموعة الثانية بوروندي × غينيا Advertisements ستاد السلام الأحد، 30 يونيو 2019 الساعة 6:00 المجموعة الثالثة تنزانيا × الجزائر ستاد السلام الاثنين، 1 يوليو 2019 الساعة 9:00 المجموعة الرابعة ناميبيا × كوت ديفوار ستاد الدفاع الجوي الاثنين، 1 يوليو 2019 الساعة 6:00 المجموعة الخامسة أنجولا × مالي ستاد الإسماعيلية الثلاثاء، 2 يوليو 2019 الساعة 9:00 المجموعة السادسة غينيا بيساو × غانا ستاد السويس الثلاثاء، 2 يوليو 2019 الساعة 6:00

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