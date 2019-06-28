رياضة | منتخب غانا يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب غانا يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى عدد من لاعبي منتخب غانا صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية، قبل خوض المران الختامي لمواجهة الكاميرون في السابعة مساء غداً السبت، في قمة مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.

وتشهد المباراة غدا مواجهة بين تسعة من 31 لقبا سابقا للبطولة حيث توج منتخب الكاميرون باللقب في خمس نسخ سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون فيما توج منتخب غانا باللقب في أربع نسخ ماضية كان أحدثها في 1982 بليبيا.

ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما يتقاسم منتخبا غانا وبنين "وصافة" المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة.

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