رياضة | منتخب غانا يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب غانا يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى عدد من لاعبي منتخب غانا صلاة الجمعة في أحد مساجد الإسماعيلية، قبل خوض المران الختامي لمواجهة الكاميرون في السابعة مساء غداً السبت، في قمة مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.
وتشهد المباراة غدا مواجهة بين تسعة من 31 لقبا سابقا للبطولة حيث توج منتخب الكاميرون باللقب في خمس نسخ سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون فيما توج منتخب غانا باللقب في أربع نسخ ماضية كان أحدثها في 1982 بليبيا.
ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما يتقاسم منتخبا غانا وبنين "وصافة" المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة.
ويفتقد منتخب غانا في مباراة الغد لجهود جون بوي للأيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بنين كذلك توماس أجيبونج بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة القائد أندريه أيو للسبب ذاته.
ويسعى منتخب غانا الذي يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الامم الافريقية لتحقيق الفوز وتعويض تعادله المخيب للآمال أمام بنين بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الاولى.
ويتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بمسابقة كأس الامم الافريقية دون النظر لنتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.