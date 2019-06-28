رياضة | أمير مرتضى: رزاق سيسيه لا يصلح للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: رزاق سيسيه لا يصلح للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رؤيته للإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق ومستقبله مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمير لإدارة الزمالك أن سيسيه لا يصلح للفريق ولن يكون مجدي والأفضل أن تتم إعارته لأي نادي في الموسم المقبل والاستفادة من المقعد بضم لاعب أجنبي جديد.