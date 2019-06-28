رياضة | أمير مرتضى: رزاق سيسيه لا يصلح للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: رزاق سيسيه لا يصلح للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رؤيته للإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق ومستقبله مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وأكد أمير لإدارة الزمالك أن سيسيه لا يصلح للفريق ولن يكون مجدي والأفضل أن تتم إعارته لأي نادي في الموسم المقبل والاستفادة من المقعد بضم لاعب أجنبي جديد.
وعلى الرغم من تألق سيسيه مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي وظهوره بشكل مميز لكن الإدارة البيضاء لها وجهة نظر أخرى وتضع مواصفات خاصة في اللاعبين العائدين إلى الفريق في الموسم المقبل.
وتلقى اللاعب عرض جاد من نادي العربي الكويتي لإستعارته لكن إدارة الزمالك لم تحسم القرار بشكل نهائي حتى الآن وتسعى للحصول على أكبر مكسب مادي من وراء اللاعب.