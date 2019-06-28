رياضة | صفقة تشيلسي الجديدة أول أزمات لامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تشيلسي الجديدة أول أزمات لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن انضمام ​ماتيو كوفاسيتش ​ إلى ​تشيلسي​ سيشكل أول أزمة لفرانك لامبارد المدير الفني الجديد المتوقع تعيينه قريبا.



وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن تشيلسي ضم كوفاسيتش من ​ريال مدريد​، حيث خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة في قلعة ستامفورد بريدج.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كوفاسيتش ليس إنجليزيا وهذا يعني أنه يجب استبعاد لاعب أجنبي واحد من الفريق الأول من التشكيلة المكونة من 25 رجلًا في ​دوري أبطال أوروبا​.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذا يعني أنهم سيضطرون للذهاب مع فريق أصغر من 25 رجلًا لأنهم لا يملكون لاعبين محليين لتسجيل تشكيلة كاملة تضم 25 رجلًا.