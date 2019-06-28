رياضة | مدرب توتنهام السابق يؤكد حاجة مانشستر يونايتد ل 6 صفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام السابق يؤكد حاجة مانشستر يونايتد ل 6 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاري ​ريدناب المدير الفني لتوتنهام السابق​ أن ​مانشستر يونايتد​ يحتاج لضم ستة لاعبين آخرين قبل بدء الموسم الجديد.



وأكد ريدناب في تصريحات لصحيفة tribal football البريطانية أن المان يونايتد ما زال بعيدا عن المركزين الأولين بينما يقوم بإعادة بناء صيفية برئاسة المدرب ​أولي جونار سولسكاير​.



وأشار ريدناب إلى أنه لا يشعر أن ضم ​دانيال جيمس​ وآرون وان بيساكا كافيان.



وأفاد ريدناب بأن وان بيساكا ينتظره مستقبل كبير لكن النادي بحاجة إلى أربعة أو خمسة أو حتى ستة لاعبين وأنهم على بعد أميال من الأندية الكبرى في الدوري الممتاز.

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وأوضح ريدناب بأنهم بحاجة إلى الكثير من العمل ليستطيعوا المنافسة على اللقب مرة أخرى.