رياضة | أوزيل مستمر مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزيل مستمر مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ​مسعود أوزيل نجم آرسنال لن​ يرحل عن الفريق​ الموسم المقبل نظراً لأنه لم يحصل على أي عرض حتى الآن يؤمن له متطلباته خاصة وأن راتبه حالياً يصل إلى 350 ألف جنيه أسبوعياً وهو راتب مرتفع جداً.



وأفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن ​الفريق اللندني​ يسعى للتخلي عن أوزيل لتوفير مبالغ ضخمة علماً بأن آرسنال يسعى لسد الثغرات في الفريق بميزانية صغيرة جداً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تصل إلى 45 مليون جنيه فقط.