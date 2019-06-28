رياضة | أول تعليق لفان دي بيرج على انضمامه لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لفان دي بيرج على انضمامه لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدافع الهولندي عقب انضمامه ​ ليفربول ​ ​فان دن بيرج بأن حلمه ​أصبح حقيقة.



وأشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن فان دي بيرج البالغ من العمر 17 عامًا يعتبر واحدا من نجوم المستقبل بالنسبة للحمر الذي يتطلع لدعم صفوفه وبناء فريق ينافس على البطولات في السنوات المقبلة.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بايرن ميونخ حاول الوصول إلى عرض متأخر لكن الصفقة بين فان دن بيرج وليفربول تمت بالفعل لينتقل اللاعب من ناديه الهولندي زولي إلى صفوف بطل اوروبا.



وقال فان دن بيرج عقب انضمامه لليفربول : "إنه شعور رائع. إنه بالنسبة لي أكبر نادٍ في العالم وهو حلم أصبح حقيقة. أنا متحمس جدًا".