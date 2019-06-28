رياضة | بيساكا ينضم لمانشستر يونايتد رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيساكا ينضم لمانشستر يونايتد رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ظهور ​ارون وان بيساكا​ بقميص مانشستر يونايتد لأول مرة في مسيرته وكان لاعب نادي ​كريستال بالاس​ السابق قد وصل قبل يوم.



ونشر موقع utdreport في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة بيساكا الذي وصل إلى مدينة مانشستر للتوقيع مع اليونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث سيحصل على 10 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه مع كريستال بالاس ليصل راتبه إلى 80 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.