اونلاين | مشاهدة مباراة تونس ومالي HD LIVE بث مباشر Mali vs Tunis يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019 كورة لايف

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مباراة الجولة الثانية سنكون علي موعد من ستاد السويس مع مباراة منتخب تونس امام منتخب مالي في لقاء قوي وصعب سيسعي من خلالها نسور قرطاج لتحقيق الفوز بالثلاث نقاط علي حساب المنتخب المالي. مباراة تونس اليوم ستكون امام منتخب عنيد مثل منتخب مالي يسعي من خلالها المنتخب التونسي للفوز لتصدر المجموعة بكل اريحية وحصد الثلاث نقاط الهامة ومواصلة الانتصارات والي جانب كل ذلك الثأر من الهزيمة التي تعرض لها المنتخب التونسي امام منتخب مالي في اللقاء الوحيد الذي جمع بينهما تحت مظلة كاس الامم الافريقية ذلك اللقاء الذي اقيم في نسخة 1994.

موعد وقنوات والمعلقين مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2019

سيخوض المنتخب التونسي مباراته في الجولة الثانية من المجموعة الثانية مشاهدة مباراة تونس أمام منتخب مالي على ملعب السويس يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية ونصف بتوقيت تونس وستنقل على قناة bein sports max 1 وعبر البث الارضي قناة تايم سبورت ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي ورؤوف خليف.

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر بتاريخ 28-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين :

التكشيل المتوقع لمنتخب تونس امام مالي

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

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في خط الدفاع: رامي بدوي وديلان براون وياسين مرياح وأسامة الحدادي.

في خط الوسط: وجدي كشريدة وغيلان الشعلالي وإلياس السخيري ويوسف المساكني.

في خط الهجوم: نعيم السليتي ووهبي الخزري.

التشكيل المتوقع لمنتخب مالي امام تونس

في حراسة المرمى: دجيجى ديارا

في خط الدفاع: همارى تراورى ، يوسف كونى ، مامادو فوفانا ، مولا واجى

في خط الوسط: ساماسيكو ، لاسانا كوليبالى ، أداما تراورى

في خط الهجوم: موسى ماريجا ، موسى دجينيبو ، عبد الله ديابى

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