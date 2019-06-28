اونلاين | مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر tunisia vs mali يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019

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مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر مباراة اليوم الجمعة 28-6-2019 في بطولة امم افريقيا، الخليج 365 الرياضي ينقل لكم مباشرة مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالي على ملعب استاد السويس الجديد في واحد من اللقاءات المرتقبة في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

موعد مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم الجمعة في كان 2019:

تلتقي نسور قرطاج في مباراة مثيرة على ملعب السويس في مباراة تنتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا نظرا لحب الجماهير المصرية للأشقاء في تونس الخضراء حيث يلتقي المنتخبان التونسي والمالي اليوم في تمام الساعة 16:30 مساء بتوقيت القاهرة والقدس ودمشق وطرابلس، الساعة 17:30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين ولبنان وجزر القمر، الساعة 18:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد مالي اليوم الجمعة:

سيحاول منتخب تونس تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره التي غضبت كثيرا من الأداء المحبط أمام أنجولا في الجولة الافتتاحية في اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويمكنكم مشاهدة مباراة تونس ضد مالي على ملعب السويس عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 وقناة بي ان سبورت ماكس 2 مع وجود استوديو تحليلي مميز.

تشكيل منتخب تونس المتوقع للقاء بقيادة آلان جيريس:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

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خط الدفاع: رامي بدوي وديلان براون وياسين مرياح وأسامة الحدادي.

خط الوسط: وجدي كشريدة وغيلان الشعلالي وإلياس السخيري ويوسف المساكني.

خط الهجوم: نعيم السليتي ووهبي الخزري.

تشكيل منتخب مالي المتوقع:

حراسة المرمى: دجيجى ديارا.

الدفاع: همارى تراورى، يوسف كونى، مامادو فوفانا، مولا واجى.

الوسط: ساماسيكو، لاسانا كوليبالى، أداما تراورى.

الهجوم: موسى ماريجا، موسى دجينيبو، عبد الله ديابى.

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