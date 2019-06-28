شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبدأ المفاوضات مع أتليتكو مدريد من أجل «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أكثر من الانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني مع بداية المحادثات بين برشلونة، وأتليتكو مدريد لحسم الصفقة. وجري اجتماع بين ممثلي الفريقين الأسبوع الماضي لمحاولة إنهاء المفاوضات حول اللاعب بحسب صحيفة «الليكيب» الفرنسية. Advertisements وكان «جريزمان» أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد مايو الفائت بعد 5 سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق. وسينخفض الشرط الجزائي لجريزمان مع الأتليتي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو فقط مع حلول 1 يوليو القادم. ويحاول برشلونة تخفيض قيمة اللاعب بأقل من الشرط الجزائي بإضافة لاعب ضمن الصفقة، ويريد الأرجنتيني ديجيو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن برشلونة لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب. وذكرت الصحيفة الفرنسية بأن «جريزمان» سينضم لبرشلونة براتب سنوي 17 مليون يورو، ولمدة 5 سنوات.

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