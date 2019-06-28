شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات في تشكيل تونس أمام مالي، و«ساسي» بديلاً للمباراة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس عن تشكيلة الفريق لمواجهة مالي في الجولة الثانية في منافسات أمم إفريقيا 2019، والذي شهد 3 تغييرات عن المباراة الماضي، ويشارك الثنائي طه ياسين الخنيسي، وأنيس البدري بشكل أساسي بدلاً من يوسف المساكني ورامي البدوي، فيما عاد وجدي كشريدة للعب كظهير أيمن بدلا من مركز الجناح. وجاء تشكيل تونس كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: معز حسن خط الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي. خط الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس السخيري - أنيس البدري - نعيم السليتي. خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري

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