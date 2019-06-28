شكرا لقرائتكم كواليس عودة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" عن كواليس عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب والتراجع عن استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية : " أنا خدت قرار مع أجيري باستبعاد وردة، واتحاد الكرة قرر يرجعه، ياريت الناس تقف مع المنتخب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وانتهت أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر والذى تم استبعاده قبل مباراة الفراعنة أمام الكونغو التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد القاهرة فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر على خلفية أزماته على السوشيال ميديا واتهام إحدي الفتيات له بالتحرش.

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وقرر اتحاد الكرة قبول اعتذار عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، واستمراراه مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل، وإيقافه فقط حتى نهاية الدور الأول للبطولة ، بعد الجلسة التى جمعت أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،مع لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى فى مقر إقامة الفريق مساء الخميس، فى حضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، وحث الوزير لاعبى الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا ، وأثنى أبو ريدة، خلال الاجتماع، على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم فى العفو عن زميلهم عمرو وردة، ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأى قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم فى هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

كما أكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على آدائهم فى الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر وحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.

أخطرمسئولو اتحاد الكرة خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب، بقرار قبول الاعتذار وعودة اللاعب للمنتخب بعد قرار الاستبعاد ، وعدم مشاركته فى مباراة أوغندا المقرر لها غداً الأحد على أن يتم الإستعانة به بداية من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم.