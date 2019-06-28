شكرا لقرائتكم قيد لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا كلاعب محلى بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى مجلس اتحاد الكرة موافقته المبدئية على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا واعتباره لاعب محلى فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.
كان اتحاد الكرة سمح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب بالموسم الماضى إلى جانب التعاقد مع لاعبين إثنين سوريين.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة موافقته النهائية خلال أيام ، حتى تتمكن الأندية التى ستتعاقد مع لاعب من شمال أفريقيا من قيده كلاعب محلى فى الموسم الجديد.
كانت الفترة الأخيرة وتحديدًا الموسم الماضى تعاقد أندية الدورى مع لاعبين من تونس والمغرب، وعلى رأسهم الأهلى والزمالك.
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