ليبرون يتخلى عن الرقم 23 لديفيس

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سيتخلى نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس عن الرقم 23 للوافد الجديد أنتوني ديفيس الذي سيضحي بمكافأة انتقاله لمساعدة قدوم اللاعبين الأحرار في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، بحسب ما ذكرت شبكة "اي اس بي ان".

وحمل جيمس الرقم 23 مع فريقه السابق كليفلاند كافالييرز ثم ليكرز الموسم الماضي بعد قدومه بعقد حر. في المقابل، حمل ديفيس هذا الرقم في سبعة مواسم مع فريقه السابق نيواورليانز بيليكانز.

وأشارت "اي اس بي ان" بحسب مصادر ان جيمس سيعود الى الرقم 6 الذي حمله عندما حصد لقبه الاول في الدوري مع ميامي هيت.

وأظهرت مقتطفات من تصوير فيلم "سبايس دجام 2"، التتمة لفيلم 1996 من بطولة الاسطورة مايكل جوردان وأيقونة الرسوم المتحركة باغس باني، جيمس يرتدي الرقم 6.

وستحسم الصفقة في 6 تموز/يوليو المقبل، موعد الاعلان عن اللاعبين المنتقلين بعقد حر، لكن تقارير صحافية الخميس اشارت الى ورود اسم نادي واشنطن ويزاردز في الصفقة.

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وسيكون لدى ليكرز 32 مليون دولار لانفاقها على اللاعبين الاحرار وفق قواعد سقف الرواتب في الدوري بحسب "اي اس بي ان"، بعد ارسال ليكرز لاعبيه الالمانيين مو فاغنر واسحاق بونغا وجيميريو جونز الى ويزاردز لتوسيع رقعة رواتبه.

وقرر ديفيس أيضا التخلي عن 4 ملايين دولار كمكافأة لانتقاله، لمنح فريقه الجديد مساحة رواتب أوسع، تسمح لليكرز بجلب لاعب حر جديد من المستوى الرفيع.

ويحاول ليكرز بناء فريق على قياس الثنائي ليبرون وديفيس، كما فعل سابقا مع الثنائي كريم عبد الجبار وماجيك جونسون في الثمانينيات ثم شاكيل أونيل وكوبي براينت. لكن بمقدوره الاستفادة من ثلاثة نجوم، على غرار الشراكة التي صنعها ليبرون مع دواين وايد وكريس بوش في ميامي أو مع كيفن لوف وكايري ايرفينغ في كليفلاند.

ولاكمال صفقة ديفيس (26 عاما) الى ليكرز، يتعين على ويزاردز ارسال الاموال الى بيليكانز فيما سيمنح ليكرز خيار الدور الثاني من درافت عام 2022 الى واشنطن.

وتوج ليبرون وليكرز موسمهما الأول معا بخيبة الفشل في التأهل إلى البلاي أوف بحلول الفريق عاشرا في المنطقة الغربية، وودعا المنافسات منذ نيسان/أبريل، ليحرم جيمس من خوض الدور النهائي الذي لم يغب عنه في المواسم الثمانية الأخيرة مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز.

وتردد في الاونة الاخيرة ان ليكرز يستعد لمطاردة كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز أخيرا الى احراز اول لقب في تاريخه. كما يسعى لوس انجليس كليبرز الى استقدام لينارد، افضل لاعب في نهائي الدوري لعامي 2014 و2019.