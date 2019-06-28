شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «ميلان» من بطولة اليورباليج الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فريق اي سي ميلان الإيطالي من المشاركة في منافسات بطولة اليورباليج الموسم المقبل، رغم إنهائه خامساً في ترتيب الدوري الموسم الماضي، وتأهله مباشرة لدور المجموعات في البطولة الأوروبية.
وجاء سبب الاستبعاد لخرق ميلان قواعد اللعب المالي النضيف التى وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد سجل ميلان خسائر في موسم 2017-2018 قدرت بـ 126 مليون جنيه استرليني.
وأيد هذ القرار حكم من محكمة التحكيم الرياضية، وجاءت حيثياته على النحو التالي:
«تم استبعاد اي سي ميلان من منافسات البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للأندية في موسم 2019-2020 لخرقهم قواعد اللعب المالي النظيففي مواسم 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018».
ونتيجة لهذا القرار، فإن روما الإيطالي سيحل محل ميلان في دور المجموعات، فيما سيلعب فريق تورنتو في مرحلة البلاي – أوف.
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