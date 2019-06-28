شكرا لقرائتكم خبر عن «بن ناصر»: فخورون بالانتصار على السنغال ويتعين علينا مواصلة المشوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب اسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب السنغال في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

شدد «بن ناصر» الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء للمباراة الثانية على التوالي، في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب المباراة: «فزنا في نهاية الأمر أمام خصم قوي ولا يمكن إلا أن نكون فخورين بهذا الانتصار، يتعين علينا السير على هذا النهج».

أضاف «بن ناصر»: «المدرب جمال بلماضي طالبنا بين شوطي المباراة بضرورة بذل أقصى الجهد في الشوط الثاني، وأن نكون أكثر فعالية على المرمى».

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وتابع: «كرة القدم تلعب على التفاصيل والأخطاء البسيطة، كانت لدينا رغبة أكبر في الانتصار وهو ما منحنا النقاط الثلاث».

أوضح اللاعب الجزائري: «الحصول على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية أمر يسعدني للغاية، أشعر بأنني في حالة ممتازة.. الجميع يشعر بالراحة داخل الفريق والشعب يساندنا وهذا هو أهم شيء. نشعر أننا فريق لا يمكن هزيمته».

وأهدى «بن ناصر» الفوز على السنغال إلى الجماهير الجزائرية وأسرته التي كانت متواجدة بملعب «30 يونيو» الذي استضاف المباراة، حيث قال: «كان يتعين علينا تقديم مباراة جيدة لنسعد الشعب الجزائري، كل لاعب في الفريق بذل 200% من طاقته وليس 100% حتى نفوز باللقاء».

وانفرد المنتخب الجزائري، بطل المسابقة عام 1990، بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، ليصعد رسميا للدور الثاني برفقة منتخبي مصر ونيجيريا، اللذين ضمنا التأهل.