شكرا لقرائتكم خبر عن «فيجولي» يشيد بدور «بلماضي» ويبعث برسالة للجماهير الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد صانع الألعاب الجزائري سفيان فيجولي على أهمية فوز منتخب بلاده 1 / صفر على نظيره السنغالي اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي قام به جمال بلماضي مدرب الفريق من أجل تحقيق هذا الانتصار.

وقال «فيجولي» في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «لعبنا رجالاً، وأبرزنا مستوى ذهنياً قوياً جداً. الجميع كان يرغب في تقديم أداء جيد».

وأضاف «فيجولي»: «الفوز في المواجهات المباشرة أمر هام للغاية، المدرب جمال بلماضي قام بعمل تقني ممتاز جداً، كنا ندرك طريقة لعبهم تماما قبل المباراة لم نفاجأ بأي شيء. تشكيلة السنغال كانت واضحة لنا واستحقينا الفوز في النهاية».

أوضح «فيجولي»: «حققنا فوزاً مستحقاً ومقنعاً، نلعب من أجل الشعب، ونسعى دائما لإسعاده. نحن فخورون بهم حقاً، ونسعد بالأجواء التي يخلقونها لنا والتي تجعلنا نقدم كرة قدم جميلة».

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وتابع: «نهدي هذا الفوز للشعب الجزائري الذي تواجد لمتابعتنا في المدرجات أو أمام شاشات التلفاز».

وأكد «فيجولي»: «لم نقم بأي شيء حتى الآن، يجب علينا أن نرتاح قليلاً ونستعد بعد ذلك للمباراة القادمة أمام تنزانيا التي ينبغي علينا حصد نقاطها كاملة».

ووجه «فيجولي» رسالة للجماهير الجزائرية، حيث قال: «تريدون منا الفوز بكأس أفريقيا. دائما ما تكون المتطلبات عالية، ولكن يتعين علينا أن نحاول ونقدم كل ما لدينا. إذا فزنا سيكون أمرا جيدا، وإذا أخفقنا فإننا سوف نقدم ما علينا».

واختتم اللاعب الجزائري حديثه قائلاً: «يمكن للجماهير أن تحتفل بانتصارنا اليوم، وسنحاول المضي قدما والذهاب للنهائي من أجلهم».

وصعد المنتخب الجزائري لدور الستة عشر في البطولة التي توج بها عام 1990، بعدما انفرد بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، ليصبح ثالث الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية بعد منتخبي نيجيريا ومصر.