شكرا لقرائتكم تايم سبورت : معسكر المنتخب بلا وكلاء لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مراسل قناة "تايم سبورت" أن معسكر منتخب مصر لم يشهد تواجد أي وكيل لاعبين خلال الفترة الماضية ، ويستعد منتخب مصر لمباراة أوغندا في التاسعة من مساء بعد ، الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا بمصر، علماً بأن الفراعنة ضمنوا الصعود لدور الـ16 بعد الفوز في أول جولتين امام زيبمابوي والكونغو بنتيجة (1/صفر) و(2/صفر) على التوالي. Advertisements وأوضح مراسل تايم أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري وأيهاب لهيطة مدير المنتخب منع تواجد السماسرة في معسكر المنتخب. وأوضح مراسل "تايم سبورت" أن معسكر الفراعنة يسير بشكل جيد ويتسم بالهدوء ولم يشهد حضور أو وكيل اللاعبين حيث تم منع هذا الأمر حفاظاً على تركيز جميع اللاعبين بشكل يساهم في النهاية في التتويج باللقب الافريقي.

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