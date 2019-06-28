شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف مفاوضاته لشراء رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمرارا لمسلسل المفاوضات يجري مسئولو النادي الاهلي في اتصالات مكثفة خلال الساعات الحالية مع نظراؤهم في نادي هيدرسيفيلد الانجليزي من أجل شراء رمضان صبحي نهائياً بعد انتهاء إعارة اللاعب في 30 يونيو الجاري.

كان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي قد أعلن أن هيدرسيلفيد رفض العرض الذى تقدم به الاهلي لشراء اللاعب نهائياً بسبب الخلاف حول الأمور المالية حيث تنتهي إعارة اللاعب بعد أيام بعدما تعاقد معه الاهلي في يناير الماضي لمدة ستة اشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة القلعة الحمراء كثّفت محاولاتها خلال الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المصدر أن إدارة الاهلي كثّفت جهودها من أجل إستعارة رمضان صبحي لمدة موسماً بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسيفيد بشأن شراء اللاعب نهائياً حيث طلب النادي الأنجليزي 8 مليون دولار فيما توقف عرض الاهلي عند 4 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أن الصفقة مازالت في مرحلة التفاوض لحسمها في غضون الأيام وربما الساعات المقبلة وأن كانت هناك مرونة وتزايدت فرص إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن رمضان أبلغ إدارة هيدرسليفد برغبته في إستكمال تجربته مع الاهلي وهو ما يُساعد مسئولو القلعة الحمراء في إنهاء الأمر وحسم المفاوضات.