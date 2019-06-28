شكرا لقرائتكم أرقام في طريق الكاميرون وغانا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ملعب "الإسماعيلية" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الكاميرون وغانا في السابعة مساء غداً ، في قمة مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وتشهد المباراة غدا مواجهة بين تسعة من 31 لقبا سابقا للبطولة حيث توج منتخب الكاميرون باللقب في خمس نسخ سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون فيما توج منتخب غانا باللقب في أربع نسخ ماضية كان أحدثها في 1982 بليبيا.

ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما يتقاسم منتخبا غانا وبنين "وصافة" المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة.

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ويفتقد منتخب غانا في مباراة الغد لجهود جون بوي للأيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بنين كذلك توماس أجيبونج بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة القائد أندريه أيو للسبب ذاته.

ويسعى منتخب غانا الذي يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الامم الافريقية لتحقيق الفوز وتعويض تعادله المخيب للآمال أمام بنين بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الاولى.

ويتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بمسابقة كأس الامم الافريقية دون النظر لنتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

كما يسعى منتخب الكاميرون "حامل اللقب" لتكريس العقدة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام غانا ببطولة كأس الامم الافريقية، في الوقت الذي يفتقد فيه لجهود لاعبه تاجو جويل حتى نهاية البطولة بسبب معاناته من مشاكل في القلب.