شكرا لقرائتكم جلسة ودية لوزير الرياضة مع لاعبي الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة جلسة وديه مع لاعبي المنتخب الوطني داخل معسكر الفريق ، وحضر الجلسة كلا من المهندس هاني أبوريدة والجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري ، واثنى المهندس هاني أبوريدة على تكاتف اللاعبين داخل المعسكر



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