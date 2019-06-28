نصائح خطيب الجمعة للاعبي الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل وجه خطيب الجمعة بعض النصائح للاعبي منتخب مصر مؤكدا لهم انهم يجب أن يكونوا قدوة الحسنة للشباب ، وذلك بعد أن أفادت قناة تايم سبورت أن لاعبو منتخب مصر حرصوا على تأدية صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.
المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.
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