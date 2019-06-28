موعد مباراة تونس ومالي اليوم والقنوات الناقلة وتصريحات مدرب تونس قبل المباراة وكل تفاصيل اللقاء...

تنطلق اليوم الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بلقاء هام ومصيري للمنتخب التونسي حيث سيواجه المنافس الأقوي له بالمجموعة منتخب مالي، القوي متصدر المجموعة بعد مباريات الحولة الأولي بثلاث نقاط من فوز عريض على منتخب مولايتانيا بأربع أهداف مقابل هدف، أما المنتخب التونسي فقد تعادل في الجولة الأولي مع منتخب أنجولا بهدف لكلاً منهما، ويسعي نسور قرطاج للفوز باللقاء لمصالحة جمهورهم الغير راضي عن نتيجة وأداء المنتخب في مباراته الأولي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت تونس، على ملعب استاد السويس الجديد، الذي يحتضن مباريات المجموعة الخامسة ويدخل منتخب تونس اللقاء وهو كامل العدد ولا توجد غيابات بسبب الأصابة أو الإنذارات.

التشكيل المتوقع لنسور قرطاج في مباراة مالي اليوم

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: وجدي كشريدة ، أسامه الحدايدي، ياسين مرباح، ديلان براون.

خط الوسط: الفرجاني ساسي، الياس سخيري، يوسف المساكني، نعيم سليتي، أنيس البدري.

خط الهجوم: وجدي الخزري.

موعد مباراة تونس ومالي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وملعب المباراة

المباراة القنوات الناقلة للمباراة معلق المباراة ملعب المباراة توقيت المباراة تونس* مالي بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي رؤوف خليف أستاد السويس الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، الثالثة والنصف بتوقيت تونس

تصريحات ألان جريس : قال المدير الفني انه لا يهتم بالإنتقادات التي توجه للمنتخب التونسي بعد مباراته الأولي ضد أنجولا، وأشاد بالمنتخب المالي وقال أنه سيذهب بعيداً في البطولة الإفريقية، وأن المنتخب التونسي سيرد على الإنتقادات داخل الملعب.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة لجمهور الساحرة المستديرة.